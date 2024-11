Da piccoli, Filip e i suoi fratelli – Aleksandar, oggi al Lucerna, e Stefan – trascorrevano ore a rincorrere un pallone. In particolare, Filip sognava che un giorno avrebbe giocato proprio a San Siro. Ora, quel sogno è diventato realtà. A soli 22 anni è pronto a fronteggiare l’Inter per la prima volta in una partita ufficiale. Le radici di questa passione affondano nei pomeriggi passati a giocare alla Pinetina, dove Filip e i fratelli palleggiavano sotto lo sguardo attento di José Mourinho. "Io in porta, loro in mezzo al campo, e a un certo punto si fermò accanto a me un signore incappucciato: era Mourinho, e ci guardava come fossimo già suoi giocatori,” ha raccontato, come ricorda La Gazzetta dello Sport.