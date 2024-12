Dopo le gravi esternazioni in seguito alla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta in merito alla direzione gara di La Penna, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Procura Federale, che ha aperto un fascicolo. Per evitare una squalifica, il tecnico rossonero potrebbe avvalersi del patteggiamento e cavarsela con una multa, come scrive il Corriere dello Sport:

"Potrebbe non arrivare al deferimento, Paulo Fonseca. Non perché le sue parole al termine di Atalanta-Milan contro il direttore di gara, Federico La Penna, siano state depenalizzate, anzi. La sua uscita è stata stigmatizzata anche ieri. Ma il Codice di Giustizia Sportiva lascia al tecnico rossonero (così come a tutti i tesserati) una scappatoia per evitare denuncia e processo davanti al Tribunale Federale Nazionale, l’organo che deciderà. I legali del Milan hanno già cerchiato il numero 126, non è un’aggiunta all’immancabile tombola ma un articolo del CGS, quello che prevede il patteggiamento".