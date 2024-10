Scelte non scontate anche per la porta da parte dell'allenatore bianconero in vista del prossimo impegno di campionato

Inter-Juventus si avvicina e gli allenatori, archiviato l'impegno di Champions League, iniziano a pensare alle scelte di formazione. Simone Inzaghi ha i suoi grattacapi, ma anche Thiago Motta non scherza. Al netto degli infortuni, però, rimangono altre decisioni da prendere. E le riflessioni dell'allenatore bianconero non si fermano ai giocatori di movimento. Esiste, secondo la Gazzetta dello Sport, la possibilità che Perin tolga ancora il posto a Di Gregorio.

"L’allenatore della Juve ha già dimostrato di basare buona parte delle proprie scelte sul momento di ogni singolo, andando contro il principio delle rotazioni fredde legate al calendario", si legge. Questo cancella quindi ogni gerarchia? Non proprio: "Ipotizzare che Perin possa sottrarre il posto a Di Gregorio sul lungo periodo, per quanto visto finora, non è realistico. Ma che Thiago Motta abbia gettato le basi solide per rendere le sue scelte meritocratiche è palese: dunque anche il portiere, pur con un indirizzo più netto sul lungo periodo della stagione, è soggetto a possibili scelte a sorpresa".