Incocciati: “Milan? Chi calpesta la storia non ha futuro. Dov’è il boss?”

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Che ha parlato del momento in casa Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca : "La società non riconosce il rispetto che va dato a un professionista. La società ha il diritto di esonerare ma ci sono modi e maniere. C'è la conferma di una società che non tiene conto di nulla, che va avanti per la sua strada. E chi calpesta la storia credo non abbia grande futuro. Mi chiedo: il boss che fine ha fatto? Il Milan poi non ha giocatori di calibro. E' questa la verità.

Per me questo Milan è troppo altalenante. Per chi indossa quella maglia lì, definirsi giocatori di altissima qualità non è possibile. Non ha funzionato nulla e le colpe maggiori sono da dare alla società. Quando non ci sono Leao e Theo, chi li sostituisce? Il problema è anche come è stata costruita la rosa. Per me ieri non ha fatto una brutta partita. Il rigore? Non c'era, la palla era lontana ormai. Conceicao? Deve fare bene per forza, gli alibi sono finiti".