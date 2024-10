Juventus, Motta studia la formazione anti-Inter: nuova idea per la mediana

Le riflessioni dell'allenatore bianconero per la gara di campionato che chiuderà il prossimo turno in programma domenica sera

Quanto cambierà la formazione della Juventus contro l'Inter rispetto alla gara con lo Stoccarda? Delle novità sicuramente ci saranno, ma Thiago Motta deve riflettere bene, considerando le assenze che esistono anche sul fronte bianconero. Tornerà sicuramente Cambiaso, che ha rifiatato parzialmente in Champions League: sarà nel quartetto arretrato insieme a Gatti, Kalulu e uno tra Savona e Cabal.

A centrocampo, con Koopmeiners e Douglas Luiz che per ora non recuperano, potrebbe farsi strada una nuova idea: piazzare Fagioli sulla linea dei trequartisti e la coppia Thuram-Locatelli a fare da schermo davanti alla difesa, secondo quanto riporta l'ANSA. In attacco, invece, Conceiçao e Yildiz agiranno ai lati di Vlahovic.