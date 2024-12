La Juventus continua la sua astinenza da vittorie e contro il Bologna non va oltre il 2-2, che vale il quarto pareggio consecutivo per la squadra di Thiago Motta.

I bianconeri si salvano nel finale, dato che vanno sotto per 2-: la squadra di Vincenzo Italiano, infatti, va prima in vantaggio nel primo tempo con Ndoye, per poi raddoppiare con Pobega, servito in modo magistrale da Castro. La Juventus, però, reagisce e al 62' trova la rete della speranza con Koopmeiners, al primo sigillo in bianconero.