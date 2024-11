Juve, Thiago Motta: “Yildiz deve migliorare. Quando arriveremo a fare…”

"Lui come tutti gli altri, sta molto bene. Sta attraversando un grande momento, ma deve migliorare tanto, associarsi con i suoi compagni. Ha la qualità per farlo, la tecnica per farlo, l'intuizione. Delle volte ha il passaggio per mettere il compagno nella posizione migliore, o il compagno che ti mette nella condizione migliore. Non affrontare sempre il duello individuale, lo sta migliorando ma lo può fare meglio e diventerà molto più forte".

"Difficile dirlo. In tanti che erano qui già lo facevano. Non è paragonare col passato, abbiamo fatto tanti cambi. Di fargli capire di giocare insieme, con l'avversario per fargli capire una cosa per farne un'altra. Delle volte abbiamo fatto molto bene di squadra, delle volte ci perdiamo un po' a fare delle cose individuali, o in gruppi, tre pensano in un modo, tre nell'altro. Ma è normale, culture e stile diverse di gioco. Devono piano piano avere questo accordo per fare le cose insieme. Quando arrivano a fare le cose insieme è la grande soddisfazione. Sicuramente devo dare molto di più a questi ragazzi, di aiutarli a interpretare il gioco in modo collettivo e lasciando l’importanza dell’individuale".