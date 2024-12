Sky – Lazio, contro l’Ajax in EL otto cambi in formazione in vista dell’Inter

Prossima rivale dell'Inter in campionato è la Lazio che domani sera sarà impegnata in Europa League contro l'Ajax , ad Amsterdam. La gara tra la squadra di Inzaghi e la sua ex si giocherà lunedì sera. Baroni, allenatore biancoceleste, per la trasferta di Coppa è pronto a cambiare almeno otto pedine rispetto ai titolari che erano scesi in campo nella sera della vittoria contro il Napoli. Nella gara europea, con una vittoria i biancocelesti - già certi della qualificazione ai play-off - troverebbero chance di qualificazione diretta agli ottavi, avranno probabilmente peso anche scelte di gestione, come spiegato da Skysport.

Ci sono alcuni uomini non al cento per cento: non voleranno ad Amsterdam Vecino e Romagnoli. L'ex Inter non ha recuperato da un problema muscolare mentre l'italiano ha un problema al ginocchio. Provedel è alle prese con la febbre e non è ancora certa la convocazione per l'EL. E ci sono giocatori che non stanno benissimo fisicamente come Guendouzi e Tavares che potrebbero entrambi partire dalla panchina per tirare un po' il fiato.