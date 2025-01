Lazio-Como 1-1: Cutrone risponde a Dia, Baroni è 4° ma stecca ancora

Nella ripresa, la Lazio è rimasta in dieci uomini al 56’, dopo la doppia ammonizione in rapida successione di Loum Tchaouna. Forte della superiorità numerica, il Como ha cercato con insistenza la via del pareggio, trovando l’1-1 al 72’: cross dalla destra di Strefezza e colpo di testa vincente di Patrick Cutrone dal limite dell’area piccola, con Marusic in ritardo sulla diagonale difensiva. Nel finale non si sono registrate ulteriori occasioni di rilievo, e la sfida si è così conclusa con un punto a testa.