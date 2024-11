Milan, Fonseca: “Col Real come con l’Inter per un motivo. Leao? Titolare”

Vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri, reduci dalla vittoria sofferta col Monza, saranno di scena domani in casa del Real Madrid. Queste alcune delle considerazioni dell'allenatore portoghese: "Si affrontano partite come questa con grandi motivazioni, è una grande opportunità. Il Real Madrid è la principale candidata a vincere la Champions League. Per noi è un'opportunità di dimostrare il nostro valore, affrontando i migliori giocatori senza paura di niente, con coraggio, perché crediamo di poter fare una buona partita. Io onestamente cerco di trasmettere sempre la voglia di vincere. E domani non sarà diverso, sapendo cosa è il Real Madrid. Io penso solo a vincere".

Leao? Giocherà dall'inizio domani, ci aspettiamo che possa fare ciò che possa fare. Fastidio che si parli sempre di lui? No, onestamente no. Io so ciò che è importante per me e per la squadra. È normale per voi parlare di queste situazioni, ma io devo seguire la mia strada. Vigilia simile a quella del derby? È simile che il Milan non era favorito con l'Inter e non lo è domani, ma sono partite totalmente diverse, anche perché sono avversari con stile di gioco totalmente diversi. Abbiamo preparato la partita in modo diverso"..