Milan, Leao è ormai un caso: altra esclusione in vista per il portoghese

Quello di Rafa Leao è un caso a tutti gli effetti. Il portoghese, numero 10 del Milan e negli anni leader tecnico della squadra, starebbe per accomodarsi in panchina per la terza volta nelle ultime quattro partite. Questo confermerebbe la linea dura di Fonseca nei suoi confronti. "Gli indizi dall’allenamento della vigilia del Milan sono stati netti", scrive la Gazzetta dello Sport nel focus sui rossoneri.

Chi gioca, dunque, al posto del portoghese? Spiega la rosea: "In attacco, largo a sinistra, è stato provato ancora Noah Okafor, che evidentemente per Fonseca in questo momento è il titolare nel ruolo. La vigilia di Monza-Milan così rischia di ruotare intorno al grande classico di queste settimane: il rapporto tra l’allenatore e il numero 10 del Milan, il giocatore di riferimento della squadra messo per la prima volta in discussione".