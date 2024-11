In relazione all'avviso della conclusione delle indagini notificato oggi dalla Procura di Roma sulle operazioni di compravendita dei calciatori Manolas e Diawara, i legali che assistono la Società Sportiva Calcio Napoli, l'avvocato Lorenzo Contrada, ed il presidente Aurelio De Laurentiis, l'avvocato Gino Fabio Fulgeri, "confermano il corretto operato della Società e dei suoi Amministratori, come sempre nel passato, nel rispetto di leggi e regolamenti". I legali annunciano che chiederanno copia degli atti "in modo da poter replicare puntualmente alle osservazioni contenute e rappresentare, come sempre nella massima serenità e trasparenza, le ragioni del legittimo operato della Società".