Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del momento della squadra ai microfoni di DAZN prima della partita con il Milan di stasera. "Le difficoltà fanno parte del percorso, siamo umili e lavoriamo con concentrazione per ottenere il massimo", ha detto. "Affrontiamo una squadra importante, è una tappa del percorso, non guardiamo però la classifica. Miglioriamo su noi stessi. Sfida scudetto? Parlare così è prematuro, non siamo neanche a un terzo del campionato. Sappiamo da dove siamo partiti, ci sono squadre più attrezzate di noi".