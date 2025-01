Ranieri: “Smetto a fine stagione? Lasciatemi in pace. Avevo già detto…”

Le parole dell'allenatore giallorosso che sembra non aver ancora deciso definitivamente il suo futuro

Claudio Ranieri è al capolinea della sua carriera da allenatore? Sembrava fosse così dopo l'esperienza con il Cagliari e sembra sia così in questo momento, ma un nuovo colpo di scena potrebbe essere ancora dietro l'angolo. Lo ha lasciato intendere lui stesso, nel post partita di Roma-Genoa, ai microfoni di Sky Sport.

Ha detto Ranieri infatti: "Non voglio dire più nulla. Già avevo detto che avrei smesso e invece sono di nuovo tra voi. Vediamo, lasciatemi in pace... (ride, ndr) Avevo già deciso di voler smettere un anno fa. In futuro sarò un ottimo dirigente? Sì, nel futuro".