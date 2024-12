Scontro Zazzaroni-Trevisani su Lukaku: “Colpa di Allegri”. “Tu dicevi…”

L'ex Inter al centro di una discussione su Pressing per il momento che sta vivendo con il Napoli

A Pressing Ivan Zazzaroni stava parlando della vittoria della Lazio sul Napoli e della prevedibilità dell'attacco azzurro. «Baroni ha imposto i tempi mentre il Napoli ha giocato una partita discreta ma davanti è troppo prevedibile. Ho visto una Lazio molto furba con il Napoli che si è adattato e fa fatica davanti». A quel punto è intervenuto Riccardo Trevisani con una battuta nei confronti del direttore del Corriere dello Sport: «Ma come - ha sottolineato il giornalista - ha il tuo Lukaku? Ha l'uomo più decisivo del campionato...».

Zazzaroni ha replicato con un'altra battuta: «Trevisani, è sicuro colpa di Allegri», sottolineando le critiche rivolte in passato dal collega all'ex allenatore della Juventus. «Siete voi che nominate ogni cinque minuti Allegri perché sentite la sua mancanza. Sennò di che parlate...», la replica di Trevisani. Che ha insistito su Lukaku: «Ivan, avevi detto l'anno scorso che se la Juve prendeva Lukaku vinceva il campionato. Ora Lukaku ce l'ha il Napoli e sta davanti alla porta fermo a venire anticipato da chiunque». «È passato un anno e anche tu invecchi, si invecchia da un anno all'altro, anche in pochi mesi», la replica di Zazzaroni. «Tutti invecchiamo», dice a quel punto Trevisani. «In questo momento Lukaku gioca troppo da punto di riferimento ed è un po' troppo fermo. Viene marcato con troppa facilità», ha aggiunto il direttore del CorSport. «Eppure era un big match - ha concluso Trevisani - e ai big match Lukaku non si iscrive».