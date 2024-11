Vince nettamente il Bologna contro il Venezia nel terzo anticipo del tredicesimo turno di Serie A. Gli emiliani, reduci dalla sconfitta di Champions League contro il Lille, hanno vinto per 3-0 una gara mai in discussione, indirizzata anche da due calci di rigore, oltre che dalle difficoltà difensive e di manovra degli ospiti.

Sugli scudi Ndoye, che ha aperto la gara nel primo tempo dagli undici metri e l'ha poi chiusa con il 3-0 finale al 71'. In mezzo il 2-0 firmato da Orsolini, su penalty, subentrato al 64' a Karlsson. La nota negativa per Italiano è l'infortunio di Lorenzo De Silvestri, colpito fortuitamente da Oristanio al tendine d'Achille. Si spera di scongiurare il peggio, ma decisivi saranno gli esami strumentali per il laterale emiliano.