Il Milan supera nettamente l'Empoli con un 3-0 nell'anticipo delle 18 di sabato, centrando una vittoria che toglie un po' di pressione a Paulo Fonseca. La partita, valida per la 13ª giornata di Serie A, si sblocca al 23' con un gol di Alvaro Morata. Bravo lo spagnolo ad approfittare di una palla lasciata in area da Ismajli. L'Empoli, pur provando a reagire, non riesce a concretizzare le poche occasioni a disposizione.

Grande protagonista Tijjani Reijnders, autore di una doppietta al 44' e al 69', per arrotondare definitivamente il risultato. Con questo successo, il Milan sale a 22 punti in classifica e si conferma al settimo posto, mantenendo vive le speranze di qualificazione alle competizioni europee. Una risposta dopo le ultime difficoltà e i mugugni che in qualche modo avevano accompagnato anche l'ultimo successo in Champions League a Bratislava.