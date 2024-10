Vince ancora in casa la squadra di Runjaic che ha concesso tre punti in casa finora soltanto all'Inter di Simone Inzaghi

L'Udinese batte 2-0 il Cagliari nel primo match di questo nono turno di Serie A. Ai bianconeri basta un gol per turno per archiviare la serata, che per i sardi si era già complicata dopo appena 29' con l'espulsione per doppia ammonizione di Makoumbou. Di Lucca, nel primo tempo, l'incornata che ha sbloccato l'incontro su assist di Kamara. Davis, invece, al 78' ha chiuso i giochi mettendosi in proprio e insaccando alle spalle dell'ex Scuffet dopo aver bruciato Luperto con uno scatto.