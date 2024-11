A Roma si tiene oggi l'assemblea Figc per la modifica statutaria, in programma all'Hilton Rome Airport di Fiumicino e ai microfoni di Skysport, proprio delle riforme e delle richieste della Lega Calcio Serie A, ha parlato il presidente Lorenzo Casini prima dell'inizio dei lavori: «È un momento importante, frutto di diversi anni di lavoro, speriamo prevalga il buon senso», ha sottolineato.

«Confermate che la proposta di Gravina non convince? Nell'Assemblea della Lega Serie A si è convenuto con tutti i club di Serie A che si possa fare un po' di più per venire incontro alle istanze della Serie A che non sono contro qualcuno ma che sono solo pensate per migliorare il calcio italiano. Quali sono? Il fatto di avere una maggiore autonomia sui temi della Serie A, meccanismi che riconoscano questa autonomia, e una rappresentanza più equa e corrispondente anche al peso economico della Serie A negli organi federali. Ricorso? È prematuro, concentriamoci sullo spirito di collaborazione come abbiamo sempre fatto», ha continuato.