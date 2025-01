Serie A, il Napoli batte il Verona 2-0 ed è a +4 dall’Inter

Ai nerazzurri mancano due gare da recuperare ma Conte continua il suo percorso in cima alla classifica

Bravo e fortunato il Napoli di Conte che dopo cinque minuti sblocca la partita contro il Verona. Il gol dell'uno a zero lo segna di fatto Di Lorenzo. Il suo tiro centra il palo e va in rete dopo il rimpallo sulla schiena del portiere Montipò. Nel primo tempo la squadra di Conte spreca qualche chance, prima con Anguissa poi con McTominay. La squadra di Zanetti prova a reagire e sfiora il gol del pari con un colpo di testa di Tengstedt.

Nel secondo tempo, dopo svariate occasioni, la formazione partenopea arriva al raddoppio. Al 61esimo Anguissa approfitta di una sponda di Lukaku, controlla al limite e Montipò deve arrendersi. Arriva la reazione del Verona, ma Sarr non riesce a controllare. Il Napoli cerca il terzo gol ma il ritmo della partita si abbassa. Nei minuti finali un'occasione per Ngonge che finisce sul palo e un'occasione annullata da Meret su tiro di Livramento. Alla fine Conte resta primo in classifica a +4 dall'Inter che ha però ancora due partite da giocare: quella contro il Bologna che si gioca mercoledì e quella che era stata rinviata contro la Fiorentina.