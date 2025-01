Trevisani: “Milan, clima inspiegabile. Sembra una fattoria”

"Alcune cose rientrano nella norma, come la reazione di Calabria dopo il cambio, altre sono oltre, come Conceicao che rincorre Calabria dopo il fischio finale. C'è un clima da ultima spiaggia, da fine stagione o forse da fine ciclo. C'è un nervosismo latente che è inspiegabile. Tante discussioni e poca certezza. Siccome certe cose succedevano anche con Fonseca, sembra che nello spogliatoio del Milan ci sia un ranch di libertà tra giocatori e allenatori, come se fossero in una fattoria. Sopra di loro c'è un po' di libertà di troppo e questa cosa va sistemata".