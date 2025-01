Le occasioni degne di nota sono poche e si concentrano nel tiro di Serdar al 19’, deviato in corner da Solet, e nella punizione di Thauvin al 39’, respinta con prontezza da Montipò. Il match si accende nella ripresa, con l’Udinese che spinge alla ricerca del gol e il Verona che prova a difendere almeno un punto. Kamara, al 53’, calcia alto da posizione favorevole, mentre Lucca, due minuti dopo, impegna Montipò e poi ci riprova di testa al 71’, trovando ancora la respinta del portiere. Il Verona risponde soprattutto con Suslov, che esalta i riflessi di Sava su punizione, ma al 72’ deve fare i conti con l’espulsione di Serdar per doppia ammonizione, rimanendo in inferiorità numerica.