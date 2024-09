Handanovic, in questo primo mese e mezzo da allenatore, sa solo vincere. Prima, in estate, si è aggiudicato due tornei amichevoli: prima il Memorial Seghedoni, poi il trofeo Nereo Rocco. Un trend vincente proseguito anche con l'inizio di campionato, che vede l'Inter dominatrice assoluta del girone B: 5 partite, 5 vittorie, primo posto in classifica, ben 24 gol segnati e solamente 2 subiti. In 3 partite su 5 sono state realizzate 6 reti, e sono già 9 i marcatori diversi. Insomma, con l'U17 nerazzurra non ci si annoia di certo. E Handanovic non poteva sognare un inizio di carriera in panchina migliore.