Le parole della centrocampista nerazzurra alla vigilia dell'esordio in campionato, in programma domani contro la Sampdoria

Martina Tomaselli, nuova centrocampista dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria, in programma sabato 31 agosto all'Arena Civica di Milano: "C'è tanta voglia di essere subito protagoniste. Abbiamo lavoato tanto in questo mese, siamo un buon gruppo e una bella squadra: adesso è l'ora di mettere in pratica questo lavoro. Queste settimane sono andate molto bene, si è percepito il miglioramento che abbiamo fatto. Il gruppo è ben amalgamato e molto unito, ed è la forza che dovremo mettere in campo".