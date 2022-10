Inter Women, Robustellini: “Emozione unica battere il Milan. Puntiamo in alto”

Chiara Robustellini, terzino dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di ieri pomeriggio nel derby col Milan. Queste le sue considerazioni: "E' stata un'emozione unica vincere questo derby. Abbiamo giocato di squadra, facendo una grandissima partita, per questo sono molto contenta. Abbiamo grandi potenzialità, siamo una grandissima squadra e puntiamo davvero in alto. Sono sicura otterremo grandissimi risultati. La mia prova? Ero emozionatissima, molto tesa e nervosa. Poi ho liberato la mente e ho pensato soltanto a divertirmi, sono contenta per come è andata. Sassuolo? Non sarà facile, già da domani lavoreremo duro per vincere anche la prossima da squadra".