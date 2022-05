Italia U15, doppio amichevole contro il Kosovo: in lista 3 calciatori dell’Inter

Gli Azzurrini del ct Favo affronteranno i pari età del Kosovo mercoledì 1° giugno e venerdì 3 giugno a Novara

Reduce dal successo nel Torneo delle Nazioni, frutto di un percorso netto fatto di quattro vittorie in quattro partite con 12 gol all’attivo e solo 3 reti subite, la Nazionale Under 15 torna in campo per affrontare in una doppia amichevole i pari età del Kosovo. Le due gare sono in programma mercoledì 1° giugno (ore 15, diretta sul sito della FIGC) e venerdì 3 giugno (ore 11) al Villaggio Azzurro di Novarello.