Primavera, Agostini: “Non era semplice affrontare alla pari una grande squadra come l’Inter”

Al termine di Cagliari-Inter Primavera, intervenuto ai microfoni di Cagliari Tv, il tecnico analizza il pareggio

"Non era semplice affrontare alla pari una grande squadra come l'Inter che schierava anche un giocatore della prima squadra quale è Satriano. Dispiace per la mancata vittoria, ci poteva stare assolutamente per quanto abbiamo prodotto e per come abbiamo inibito l'Inter in oltre 90 minuti. Ci è mancato qualcosa in fase di rifinitura e conclusione".