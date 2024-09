Termina in parità la sfida tra la formazione viola e i nerazzurri di Carbone: in gol Kukulis, Humanes, Kangasniemi e El Mahboubi

Gol e spettacolo nel match tra Fiorentina e Inter, terza giornata del campionato Primavera. 4-4 il risultato finale, al termine di una sfida in bilico fino all'ultimo minuto. Aprono le marcature i nerazzurri di Carbone dopo 12 minuti con il gol di Kukulis, al 20' raddoppia Humanes. I padroni di casa non ci stanno e nel giro di un minuto, tra il 31' e il 32', riportano l'incontro in parità grazie a Pisani e Angiolini. Allo scadere del primo tempo ci pensa Kangasniemi a riportare avanti la formazione interista.