Bastoni segna al Cagliari e arriva la dedica con la C: “Cuore, classe and…”

"Cuore, Classe and… Camilla! Who is your greatest love of all?". In un post sui social Alessandro Bastonicommenta il gol segnato al Cagliari, l'1-0 che ha sbloccato la gara che è finita tre a zero poi con i gol di Lautaro e Calhanoglu (su rigore). Il gol del difensore nerazzurro era più un assist verso Dumfries: Alessandro ha raccolto un assist di Barella e aveva provato il passaggio per il compagno, ma la palla si è infilata nell'angolo, in rete. La sua esultanza è stata molto soft e poi alle telecamere ha mostrato una C.