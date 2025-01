Come di consueto, dopo un risultato che non sia una vittoria, l'Inter viene presa di mira da analisi che assumono toni drammatici

"Il fatto che un 2-2 col Bologna dopo 6 vittorie di fila in A venga tradotto come un dramma, spiega bene in che era mediatica viviamo. Il Napoli sta facendo benissimo, l’Inter pure, l’Atalanta anche. E un 2-2 dopo 6 vittorie non è un dramma. Dovrebbe essere ovvio, non lo è più".