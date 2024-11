Buchanan in serata posta una sua foto, Thuram impietoso: “Vai a letto”

Il percorso di recupero è ormai terminato. Tajon Buchanan si è messo alle spalle il brutto infortunio di questa estate ed è tornato ormai da giorni a disposizione di Simone Inzaghi, pronto per tornare in campo e riprendere la scalata nelle gerarchie dell'Inter. Anche oggi un altro allenamento in gruppo, del quale in serata ha postato una foto sul proprio profilo Instagram.

Un modo per far ricordare a tutti che è tornato a disposizione ed è ormai pronto a scendere in campo. Tra i vari like e commenti dei tifosi nerazzurri emerge anche quello simpatico di Marcus Thuram, che non ha perso l'occasione per prendere in giro il suo compagno di squadra. "Go to bed", "vai a letto", ha scritto il francese. In fondo il recupero passa anche da lì e nessuno meglio di Tikus sa quanto sia importante, visto che pochi giorni fa a Empoli aveva portato con sé il suo cuscino personale forse per evitare brutte sorprese in hotel.