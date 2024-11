Calhanoglu: “Arsenal forte, felice di aver ottenuto quello che volevamo”

Ha segnato il suo 19esimo rigore in maglia Inter, il 19esimo segnato. Ha una media del cento per cento Hakan Calhanoglu rispetto ai rigori battuti in nerazzurro, uno specialista del dischetto che i tifosi hanno incensato per la gara contro gli inglesi. "Ci sei mancato", hanno scritto i tifosi durante la gara contro l'Arsenal. Mancava dalla gara con la Roma ed è tornato da titolare ieri sera. Con il suo gol ha regalato tre punti a Inzaghi che servono per la classifica della Champions e per il morale in visto della prossima sfida di campionato contro il Napoli.