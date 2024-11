Giovanni Capuano ha commentato così il pareggio 0-0 tra Milan e Juventus. Una partita terrificante dal punto di vista dello spettacolo, con zero occasioni da gol nell'arco dei 90 minuti.

"Milan e Juventus si giocavano troppo per offrire una partita sufficiente come qualità estetica accettabile. E' stata una noia mortale, inguardabile, anche se Thiago Motta si è preso un punto pesante (imbattuto a San Siro) mentre Fonseca ha evitato una sconfitta che sarebbe stata disastrosa. Però la classifica del Milan è brutta, con o senza asterisco, e comincia a preoccupare anche in chiave Champions League. Tra due giornate trasferta da dentro/fuori a Bergamo"