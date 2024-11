Carlos Augusto è tornato in campo da titolare dopo un mese esatto dall'infortunio patito contro lo Young Boys

Carlos Augusto è tornato in campo oggi contro il Verona dopo l'infortunio patito ad inizio secondo tempo contro lo Young Boys lo scorso 23 ottobre.

Il brasiliano ex Monza è rimasto sul terreno di gioco per 74', facendo riposare l'affaticato Dimarco prima di lasciar spazio a Buchanan per il quarto d'ora finale. Carlos Augusto ha commentato così le sue sensazioni dopo il 5-0 al Verona su Instagram: