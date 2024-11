Sui social i complimenti del centrocampista nerazzurro al compagno di squadra: "Per la persona che sei, tutto meritato"

Joaquín Correa torna a segnare in Serie A 756 giorni dopo l'ultima rete realizzata il 29 ottobre 2022 , contro la Sampdoria, al Meazza. Una partita perfetta quella del Tucu che al termine della gara ha voluto ringraziare compagni e staff per essergli stati vicino nei momenti difficili.

Lo testimoniano le parole di Thuram e il post su Instagram di Davide Frattesi: "Per la persona che sei, tutto meritato. Bravo", ha scritto il centrocampista nerazzurro. Con Correa adesso Inzaghi ha una carta in più da giocare, soprattutto adesso che il calendario non permette di rifiatare.