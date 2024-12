Al Gran Galà del Calcio l'Inter ha fatto incetta di premi. Al club nerazzurro il premio di società dell'anno, Inzaghi premiato come miglior allenatore, mentre Lautaro Martinez è stato l'MVP del campionato 2023/24. Il giorno dopo, con un post su Instagram, il Toro ha voluto ringraziare tutti per il premio ricevuto: "È per me stato un grande onore aver ricevuto questo premio, grazie principalmente ai miei compagni di squadra, a tutto lo staff che lavora insieme a noi tutti giorni. E anche un grazie a tutti quelli che mi hanno votato".