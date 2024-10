La trasferta di Lipsia costa cara alla Juve in termini di infortuni. Thiago Motta dovrà fare a meno di Nico Gonzalez per "una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra". L'argentino, che aveva una evidente fasciatura alla coscia, sarà costretto a uno stop di circa un mese.

Ma quello che preoccupa più il tecnico è il grave infortunio accorso a Gleison Bremer che ha riportato una "lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio" sinistro, uno stop di almeno 6 mesi per il difensore. Tanti i messaggi da diversi club per il brasiliano, anche l'Inter ha voluto fare sentire la sua vicinanza al difensore: "In bocca al lupo Gleison Bremer, ti aspettiamo presto in campo!".