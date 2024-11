A distanza di qualche giorno, Hakan Calhanoglu ancora ci ripensa. Essere nei primi 30 del Pallone d'Oro è a modo suo un punto d'arrivo, riconoscimento per quanto di buono fatto con la maglia dell'Inter in un percorso che può ancora regalare altre soddisfazioni. Si è piazzato ventesimo il turco, che è volato a Parigi lunedì scorso insieme a sua moglie e ai compagni di squadra Sommer (sesto al premio Yashin) e Lautaro (piazzatosi settimo).

In queste ore il turco, tornato in gruppo dopo l'infortunio subito contro la Roma, ha ripostato alcuni scatti di quella toccata e fuga in Francia. Capiterà ancora di ripensarci, coltivando la speranza di riesserci l'anno prossimo e - perché no - scalare altre posizioni in classifica.