AIC, Inter società dell’anno: arriva il post di Steven Zhang

Era lui il presidente dell'Inter quando è arrivato il ventesimo scudetto e quindi la seconda stella. Steven Zhang ha poi dovuto lasciare il club nelle mani di Oaktree perché non è riuscito a coprire il debito che aveva contratto col fondo americano. Ma porta nel cuore la squadra nerazzurra e gli anni in cui ha riportato, insieme alla sua famiglia, la società interista alla vittoria. Due scudetti, quello di Conte nel 2021, due Coppa Italia vinte con Inzaghi in panchina come le tre Supercoppe vinte negli ultimi tre anni, una finale di Europa League e una di Champions League.