Il capitano ha trascinato la squadra nerazzurra alla vittoria nella gara contro la Roma ed ha così collezionato 133 gol in tutte le competizioni eguagliando Neyers

"Vittoria meritatissima". Lautaro Martinez ha trascinato l'Inter alla vittoria contro la Roma, con un gol pesantissimo, arrivato in una serata difficile. Ci ha messo tutta la forza che aveva in corpo e ha superato il portiere giallorosso con un tiro imprendibile, dal centro dell'area finalizzando un pallone raccolto da Frattesi che aveva approfittato di uno scivolone di un avversario in mezzo al campo.