Il club basco ha invitato ieri lo Zio per consegnargli un premio per aver vissuto tutta la carriera con una sola maglia

Serata speciale ieri per Beppe Bergomi. L'ex capitano dell'Inter è stato al San Mamés, la casa dell'Athletic Bilbao, per ricevere il One Club Man Award, riconoscimento per aver indossato i colori nerazzurri per tutta la sua lunghissima e vincente carriera. "Aver ricevuto questo premio fa enormemente piacere", ha detto lo Zio ai canali dell'Inter dopo la cerimonia. L'evento si è tenuto a margine di Bilbao-Real Madrid.