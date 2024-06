L' Italia di ieri è piaciuta a pochi. Gli Azzurri , guidati da Luciano Spalletti , hanno faticato contro una Spagna molto più propositiva e bella nel gioco. Il match è finito con un autogol di Calafiori , che ha incoronato gli spagnoli e buttato in uno stato depressivo gli azzurri. Le critiche al gioco e ai cambi del ct non sono mancate. Anche Enrico Mentana ha espresso la sua opinione sui social: "Ricordo tutte le partite dell'Italia da Inghilterra 66 (la famosa Corea). Sono sicuro di non aver mai visto una Nazionale così brutta, modesta, impaurita".

Botta e risposta con un tifoso dell'Inter

Un tifoso ha risposto all'analisi di Mentana con una puntualizzazione: "Direttore lei quest’anno prima di Atletico Madrid-Inter si è presentato su Amazon a dire che l’Inter di quest’anno fosse più forte dell’Inter di Mourinho. Ed è finita come è finita. Per favore dai. Non spari sulla croce rossa e lasci lavorare Luciano. Da interista". Mentana ha ribattuto così: "Non la più forte, quella che gioca meglio. E lo confermo".