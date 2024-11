Che in questa Inter non si lasci indietro nessuno è comprovato dalla splendida prestazione di Joaquin Correa, in arte Tucu, messa in campo ieri sera contro il Verona in trasferta. Riavvolgendo il nastro dei (pochi) ricordi in nerazzurro dell'argentino, i suoi ultimi gol risalivano a due anni fa. Due anni. Provate a pensare come deve essere sembrato eterno quel lasso di tempo per l'attaccante mentre sugli spalti i tifosi scuotevano la testa delusi e arrabbiati. Se Correa ieri ha potuto giocare quel tipo di partita, segnando e mandando in porta i suoi compagni, in un momento in cui la squadra aveva bisogno del suo aiuto, beh quello può essere solo merito di una persona. Simone Inzaghi non lascia indietro nessuno e i suoi ragazzi li difende sempre. Se infatti da fuori è piuttosto semplice giudicare, lavorare dietro le quinte sulle insicurezze e portarne il risultato sul campo è un arte difficilissima.