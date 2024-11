Non c'è solo l'episodio Anguissa-Dumfries a caratterizzare Inter-Napoli. In precedenza c'era anche un rigore per un evidente fallo di mano di Olivera a contatto con Lautaro Martinez. Ne è convinto anche Tancredi Palmeri, che commenta sui social.

"Questo era rigore netto per l’Inter per fallo di mano di Olivera. E anzi qui sì che è assurdo che non sia intervenuto il Var. All’Inter manca un rigore. Siccome sento da più parti che il rigore non è stato dato all’Inter per un fuorigioco precedente di Dumfries a inizio azione, sono andato a ripescarlo. Ecco qua: Dumfries ampiamente in gioco anche a occhi nudo. Nessun fuorigioco. Il Var non dà rigore evidente all’Inter"