Non accennano a placarsi le polemiche post Inter-Napoli. La sfuriata di Antonio Conte, che avuto il risultato (previsto?) di scatenare le pressioni intorno all'Inter, ha generato reazioni anche contrarie. Come quella di Tancredi Palmeri, che ha commentato il post di un utente che ricordava il rigorino di Dumfries su Alex Sandro, con protagonista sempre l'arbitro Mariani.

"Zero polemiche per quel rigorino? Verissimo. E per me era rigore, come era rigore quello di Acerbi su Osimhen a Napoli. Due pesi e due misure mediatiche, giornalistiche, arbitrali. Conte fa benissimo a tirare acqua al suo mulino. Tanto nell’acqua ci sono pesci che vanno dove va la corrente, non la coerenza", ha scritto Palmeri su X.