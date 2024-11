Palmeri: “La Juventus deve prendersela solo con se stessa, è sua la colpa”

Tancredi Palmeri, sui social, attacca Giuntoli e la società Juventus per alcune scelte in sede di calciomercato estivo

La tegola che ha colpito la Juventus ha fatto preoccupare, e non poco, i tifosi bianconeri. Vlahovic ha sostenuto oggi gli esami, dopo essere rientrato in Italia, e la preoccupazione è scemata un po': nessuna lesione per l'attaccante serbo. Ma intanto il Milan incombe e la Juve è senza centravanti.

Tancredi Palmeri accusa Giuntoli e la società: "Per quanto le soste nazionali siano una iattura per gli infortuni, di quello a Vlahovic la Juventus può solo incolpare sé stessa. Deve giocarle tutte lui perché alternativa tecnica non c’è, e se esce non è certo per logica di turnazione. Se programmi la stagione così te la cerchi"