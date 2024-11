Le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa di oggi, ancora a proposito del Var, hanno lasciato basito Giovanni Capuano, che su X ha commentato: "Io non vorrei tornare sull’argomento, ma è possibile che un allenatore professionista come Conte non sappia che dopo un rigore o un gol c’è sempre un check che finisce con un “contatto” tra arbitro e Var? O che qualcuno non gliel’abbia nel caso spiegato in queste due settimane? Va bene chiedere un protocollo diverso, basta scrivere all’Ifab e vedere cosa rispondono, ma qui siamo proprio alle norme base di funzionamento"

Le parole di Conte

Ecco cosa aveva detto Conte: "Var? Io ho sollevato una discussione costruttiva per migliorare. Io pensavo che Mariani non avesse parlato col Var, invece è uscito fuori che il Var gli dice 'c'è contatto'. Ma il calcio è uno sport di contatto. L'arbitro deve avere un aiuto migliore, non ti devi limitare a dire 'c'è contatto'. Tu devi dire che contatto è, se lieve o forte. Il calcio non è pallavolo. Io spero che questo intervento abbia fatto riflettere, spero che la prossima volta si utilizzi meglio il Var e si aiuti l'arbitro. Se c'è un contatto, uno deve dire vieni a vederlo per confermare o cambiare la decisione. Può anche confermare la decisione. Mi dispiace anche per Mariani, che aveva arbitrato bene. Ma nessuno lo ha aiutato. Magari lo chiamavano e confermava rigore, lo avrei accettato"