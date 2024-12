Pistocchi, bordata contro i “telecronisti”. Motivo? C’è di mezzo…Simeone

Maurizio Pistocchi, sul suo account X, ha commentato così la telecronaca della partita della Liga: "Barcellona-Atl.Madrid 1:2, una di quelle partite che ti fanno odiare / amare il Calcio, lo sport più indecifrabile che ci sia. Il Barcellona domina la gara per possesso palla, tiri in porta, occasioni da gol , l’Atletico Madrid per tutto il 1^T non tira mai in porta, e il gol di Pedri è veramente poco per un bel Barcellona. Nel 2^T al 60’ un errore di Casado che con il tacco serve De Paul consente all'Atletico Madrid di trovare l’1:1: è il 1^tiro in porta dei colchoneros della partita.