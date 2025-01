Il Napoli di Antonio Conte lotterà per lo scudetto fino alla fine. Ne è convinto il giornalista Maurizio Pistocchi

Il Napoli di Antonio Conte lotterà per lo scudetto fino alla fine. Ne è convinto il giornalista Maurizio Pistocchi che, tramite il suo profilo X, ha espresso queste considerazioni sulla lotta al vertice:

"Come ho detto da subito, e tra i primi, nonostante non ci credessero nemmeno alcuni diffidenti tifosi del Napoli, senza Coppe e con una rosa competitiva- 8 su 11 hanno vinto lo scudetto due anni fa - Conte ha le idee chiare e con il suo Napoli lotterà per lo Scudetto fino alla fine".