Ha le idee chiare Maurizio Pistocchi, che - nel commentare la vittoria del Milan in Supercoppa - sottolinea come nel corso della partita si siano verificati diversi errori (da entrambe le parti, ma con una prevalenza di quelli nerazzurri). "Se volessimo parlare seriamente di calcio, dovremmo dire che questa sera in Inter-Milan ci sono stati un sacco di errori: 1. nel 2:0 di Taremi, Tomori si fa attaccare alle spalle a campo aperto su un pallone che arriva da 35m 2. Sulla punizione di Theo, Sommer dispone male la barriera e parte in ritardo 3. Sul 2:2 Bastoni si fa anticipare da Pulisic sul cross di Theo 4. Sul 3:2 Frattesi non anticipa il movimento sul taglio di Leao e perde Abraham. Ma è molto più facile parlare di Sozza ( insufficiente, 5)", sintetizza il giornalista sportivo a proposito dei momenti chiave della partita.